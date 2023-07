Come aggiungere un widget su Mac? Niente di troppo complicato

Solo qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato come funzionano i widget di macOS Sonoma. Oggi, in attesa di mettere le mani sul nuovo sistema operativo per Mac di Apple che dovrebbe arrivare il prossimo autunno, vi spieghiamo come si aggiungono.

Su macOS Sonoma l’aggiunta dei widget è molto semplice: ciò che bisogna fare è fare click con iltasto destro sul desktop o fare click con quello sinistro tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera e quindi selezionare “Modifica widget”. Alternativamente, basta aprire il centro notifiche in alto a destra e premere su “Scegli Widget”.

A questo punto vi ritroverete di fronte una schermata dove è presente la lista delle applicazioni che supportano i Widget: sulla colonna sinistra viene mostrata tale lista,mentre a destra un’anteprima di ciascun widget. Facendo click su un widget, questo sarà inserito automaticamente nell’angolo in alto a sinistra del desktop, ed una volta terminata con l’operazione vi basterà fare click su “Fine” ed il gioco è fatto.

macOS Sonoma giungerà sui modelli di Mac compatibili il prossimo autunno, e permette di inserire al desktop widget illimitati.