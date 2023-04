Come fanno questi alberi a inclinarsi, ovunque si trovino, verso l'equatore?

L'Araucaria columnaris, chiamata con il nome di "Pino colonna", è un albero che i ricercatori hanno studiato con molta curiosità. Non importa dove si trovino sulla Terra, ma come i girasoli che seguono il Sole, questi arbusti si inclineranno sempre verso l'equatore.

Secondo i ricercatori che hanno scoperto questa fantastica abilità, "quando cresce al di fuori del suo areale nativo, questa specie ha una caratteristica così onnipresente che è spesso usata come caratteristica identificativa della specie."

Matt Ritter, ora direttore del Cal Poly Plant Conservatory, insieme al suo team ha analizzato 256 alberi in cinque continenti a diverse latitudini per studiare ulteriormente il fenomeno. L'esperto ha presto scoperto che gli alberi sembravano tutti inclinati verso l'equatore. "Dimostriamo che l'inclinazione dei pini non è casuale: gli alberi nell'emisfero settentrionale si inclinano a sud e quelli nell'emisfero australe si inclinano a nord", afferma il team nel loro studio. "Inoltre, l'entità è più pronunciata alle latitudini più elevate in entrambi gli emisferi."

Gli alberi si inclinano in media di 8,05 gradi verso l'equatore, ma le inclinazioni più pronunciate si verificano allontanandosi dall'equatore (anche la caratteristica in questione è stata notata solo nel 9% degli individui studiati). In ambienti più competitivi o impegnativi, i vegetali possono crescere in altre direzioni, ma tendono a correggersi man mano a causa dell'influenza della gravità.

"I meccanismi alla base dell'inclinazione direzionale dell'Araucaria columnaris possono essere correlati a una risposta tropicale adattativa agli angoli di incidenza della luce solare annuale, gravità, magnetismo o qualsiasi combinazione di questi", conclude il team.

