Come allegare file a ChatGPT? Certo che si può fare

Dopo avervi spiegato quali sono le principali limitazioni di ChatGPT nell'utilizzo di tutti i giorni, è ora giunto il momento di illustrarvi una feature utilissima del Chatbot di OpenAI. Lo sapevate che è possibile allegare interi file su ChatGPT per farli analizzare dall'IA? Ecco come fare!

Innanzitutto, abbiamo una brutta notizia per voi: solo gli utenti abbonati a ChatGPT Plus possono caricare dei file per ChatGPT, dal momento che la funzione si avvale sia di GPT-4 che del tool Code Interpreter, al momento in beta solo per gli iscritti a ChatGPT Plus. Se siete abbonati, però, potete caricare sul Chatbot file di tipo audio e video, testi, cartelle di lavoro e database, righe di codice e altri documenti.

Per farlo, dovrete aprire ChatGPT, cliccare sui tre puntini accanto al vostro profilo e aprire le Impostazioni, o Settings in inglese. Qui, se siete abbonati a ChatGPT Plus, troverete il sotto-menu "Beta Features". Apritelo e al suo interno vedrete diversi toggle che potrete decidere se attivare o meno. Attivate "Code Interpreter" e uscite dalle Impostazioni.

Fatto ciò, attivate GPT-4 e Code Interpreter dal menu a tendina che vi si aprirà dopo aver cliccato sulla versione più recente di GPT. L'UI di ChatGPT resterà essenzialmente la stessa, ma sul lato sinistro della barra dei messaggi troverete un'icona a forma di "+": cliccando su quest'ultima, potrete caricare il vostro file per "darlo in pasto" all'IA.

Se non volete pagare, esistono anche alcune estensioni per Google Chrome completamente gratis che vi permettono di caricare i vostri documenti su ChatGPT. Una di queste è ChatGPT Flie Uploader Extended: dopo averla installata, vi basterà recarvi su ChatGPT e vedrete il nuovo pulsante "Upload File" al di sotto della barra dei messaggi. Cliccatelo e potrete caricare documenti in PDF, DOC, DOCX, XLSX e TXT su ChatGPT. Fatto ciò, l'IA vi fornirà un riassunto del documento e vi permetterà di fare domande al Chatbot sul suo contenuto.