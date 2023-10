Ecco come le alluvioni uccidono anche a distanza di settimane

Le inondazioni sono fenomeni incredibilmente devastanti e improvvisi, capaci di provocare enormi danni in pochissimo tempo. Ma quali sono gli effetti a lungo termine di questi drammatici disastri naturali?

Uno studio guidato da scienziati della Monash University in Australia ha cercato di rispondere a questa domanda, scoprendo che le persone colpite da un’alluvione hanno un rischio maggiore di morire nelle settimane successive all’evento, anche dopo che il fenomeno si è arrestato.

I ricercatori hanno studiato 761 comunità provenienti da 34 paesi diversi, esaminando un totale di 47,6 milioni di decessi. Dalle analisi è emerso che nei 60 giorni che seguono un’inondazione c’è un aumento globale della mortalità del 2,1% e in particolare un incremento del 2,6% per le morti per problemi cardiovascolari e del 4,9% per quelli di origine respiratoria.

Secondo gli scienziati questo aumento dei decessi è dovuto a tantissimi fattori: la contaminazione di cibo e acqua, l'esposizione ad agenti patogeni (funghi, batteri e virus), l'impossibilità di accedere ai servizi sanitari e l’impatto psicologico di questi eventi estremi.

Le alluvioni costituiscono quasi la metà di tutti i disastri naturali e si prevede che diventeranno ancora più violenti e numerosi a causa del cambiamento climatico. Per questo motivo, gli autori ritengono che sia importante che gli operatori sanitari siano consapevoli di quali rischi a lungo termine comportino questi eventi, specialmente nei paesi più colpiti.