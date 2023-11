Come alternare pagine verticali e orizzontali su Word? Si può fare

Nonostante persino l'IA sia arrivata su Microsoft Word, sono ancora in tanti a non conoscere alcune delle funzioni basilari dell'editor di testo del colosso di Redmond. Alcuni, per esempio, ritengono impossibile alternare pagine verticali e orizzontali su Word. Invece si può fare: ecco come!

Dobbiamo dirvi la verità: il procedimento non è dei più semplici, né tantomeno dei più veloci, e presenta anche un problema non da poco. Infatti, non potrete modificare l'orientamento di una pagina da verticale a orizzontale prima di averla creata. In altre parole, non potrete determinare come saranno orientate le pagine del vostro file prima di aver iniziato a scrivere al loro interno.

Se la limitazione non vi crea problemi, continuate pure a leggere. Innanzitutto, ovviamente, aprite in Word il file che desiderate modificare e piazzate il cursore del mouse all'inizio della pagina da ruotare in orizzontale. Fatto ciò, cliccate sulla pagina e poi recatevi nella tab Layout dal menu nella parte superiore dello schermo. In questa tab, troverete l'opzione "Interruzioni": cliccateci sopra e inserite un'interruzione di sezione, nello specifico quella denominata "Pagina successiva".

Scendete fino alla nuova pagina che avete creato, posizionate nuovamente il cursore all'inizio di quest'ultima e tornate nella tab dei Layout di Word. Qui, recatevi nella sezione "Orientamento" e cliccate su "Orizzontale": potrete vedere che l'orientamento della nuova pagina sarà cambiato, mentre quello della pagina precedente sarà rimasto uguale.

Ora, non vi resta che spostare il vostro testo nella nuova pagina, in modo che quest'ultimo venga impaginato automaticamente in orizzontale. Ovviamente, poi, potete fare lo stesso con immagini, forme e grafici! Per tornare alla visualizzazione in verticale, vi basterà inserire una nuova interruzione "Pagina successiva" e impostare in verticale il Layout della nuova sezione: semplicissimo!