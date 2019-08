Ecco come fa Amazon ad adattare i prezzi a quelli della concorrenza

La politica di Amazon sui prezzi è oggetto di studio da parte degli osservatori del mercato, ma oggi grazie a Bloomberg emergono delle nuove indiscrezioni sulla gestione dei negozi di terze parti. Secondo quanto riferito, il negozio di Bezos penalizzerebbe i venditori se scopre che i loro prodotti vengono offerti prezzi più bassi altrove.

L'agenzia di stampa ha pubblicato il rapporto sulla base di alcune interviste tenute con i commercianti che si appoggiano al gigante dell'e-commerce, i quali avrebbero svelato di aver ricevuto alcuni avvisi interni da parte di Amazon per informarli della retrocessione dei prodotti nel sistema, che si traduce in maggiore difficoltà per gli utenti nel trovarli o acquistarli.

Bloomberg ha riferito che la pratica sarebbe cominciata nel 2017, ma di recente gli avvisi sarebbero diventati più frequenti.

Un altro modo utilizzato da Amazon per penalizzare le vendite dei negozi che offrono i prodotti a prezzi maggiorati rispetto alla concorrenza sarebbe da ricercare nell'eliminazione del pulsante "Acquista ora", che appare alla destra delle schede prodotti. Ciò vuol dire che l'oggetto in questione potrà comunque essere acquistato, ma per gli utenti sarà più difficile completare la procedura in quanto è necessario cliccare su un apposito link presente sotto il prezzo. In questo modo, il venditore è costretto ad adeguare i prezzi a quello dei mercati concorrenti, il che potrebbe essere un duro colpo anche a livello di introiti.

Un portavoce della società, interpellato da Gizmodo, ha affermato che "i venditori hanno il pieno controllo dei propri prezzi sia dentro che fuori Amazon, e li aiutiamo a massimizzare le loro vendite nel nostro fornendo loro spunti su come apparire tra le offerte in primo piano".