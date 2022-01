Come sta andando iOS 15? I dati ufficiali Apple potrebbero sorprendervi

In seguito al rilascio della versione 15.2.1 di iOS, torniamo a trattare su queste pagine il sistema operativo degli iPhone. Infatti, non sono in pochi a chiedersi come sta andando la diffusione di iOS 15. Ebbene, ora lo sappiamo, tra l'altro grazie a dati ufficiali pubblicati dalla stessa Apple.

Infatti, come fatto notare anche da 9to5Mac, sul portale ufficiale di Apple dedicato agli sviluppatori sono comparse delle infografiche legate alle percentuali di dispositivi su cui è stata installata la più recente versione dell'OS. Il metodo utilizzato dalla società di Cupertino per ottenere i dati è stato quello di analizzare i dispositivi che si sono connessi all'App Store nella giornata dell'11 gennaio 2022.

Stando alle statistiche ufficiali, il 63% degli iPhone in totale dispone di iOS 15, mentre il 30% dei dispositivi è "fermo" ad iOS 14. Il 7% degli iPhone monta invece versioni del software precedenti. In ogni caso, il 72% dei dispositivi usciti negli ultimi quattro anni fa uso di iOS 15, mentre il 26% degli iPhone che rientrano in questa statistica dispone di iOS 14. Solamente il 2% dei dispositivi usciti negli ultimi quattro anni fa ancora uso di una versione precedente del sistema operativo.

Per il resto, come potete vedere anche nell'immagine presente in calce alla notizia, sono stati rilasciati dati specifici anche per quel che riguarda iPadOS 15. In questo caso, il 49% dei dispositivi in totale è stato aggiornato all'ultima versione del software, mentre il 37% degli iPad è "fermo" ad iPadOS 14. C'è poi un 14% di dispositivi che monta una versione dell'OS più datata.

Da notare il fatto che l'adozione di iOS 15 sta andando più "a rilento" rispetto a quella di iOS 14, ma c'è da dire che questa volta Apple ha lasciato una certa possibilità di scelta agli utenti, continuando ad aggiornare in termini di sicurezza anche iOS 14. In ogni caso, stando anche a quanto riportato da MacRumors, sembra che l'azienda di Tim Cook stia cercando di incoraggiare sempre di più gli utenti a effettuare l'update all'ultima versione del software disponibile.