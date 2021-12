Come stanno andando gli NFT di Adidas? Il Metaverso fa il boom

Gli NFT stanno diventando una delle tendenze del mondo tech e non solo. Nell'ultima parte del 2021 stiamo infatti assistendo a svariati progetti di questo tipo da parte di aziende importanti (basti pensare alla questione Ubisoft Quartz). Non tutto sta andando a gonfie vele, ma tra le società che stanno avendo successo c'è sicuramente Adidas.

Per chi non lo sapesse, alcune note aziende legate all'abbigliamento si stanno "lanciando" in questo mondo. Per intenderci, ad esempio, Nike ha puntato su sneakers virtuali, mentre Adidas ha lanciato tute e felpe reali legate agli NFT. Come si chiama quest'ultima linea di prodotti? Into the Metaverse, ovviamente.

L'annuncio ha chiaramente destato molta curiosità, tra chi era interessato all'acquisto e chi invece voleva semplicemente comprendere se un progetto di questo tipo potesse funzionare. Stando anche a quanto riportato da The Verge, la risposta è arrivata nella notte italiana tra il 17 dicembre e il 18 dicembre 2021, dato che Adidas ha ufficializzato mediante un tweet che i 30.000 NFT previsti sono "terminati" nel giro di poche ore (in realtà ne sono stati venduti 29.620, in quanto l'azienda ne ha voluti mantenere 380 per occasioni future, ma ci siamo capiti).

Un NFT di questo tipo viene proposto a 0,2 ETH (Ethereum), che attualmente equivale a circa 692 euro. Un rapido calcolo mostra che Adidas potrebbe aver guadagnato circa 20 milioni di euro in poche ore dalle vendite degli NFT.

Il collegamento tra NFT e merchandising fisico sembra aver funzionato, perlomeno in questa prima fase, nonostante tute e felpe accessibili arriveranno in via esclusiva solo nel 2022, dopo aver ottenuto i token crypto (che ricordiamo "certificano" e danno valore a un elemento digitale).

In ogni caso, da notare il fatto che il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bored Ape Yacht Club, GMoney e Punks Comics. Per il resto, nelle ore che hanno consentito agli utenti di acquistare gli NFT c'è stato anche qualche problema, ma alla fine tutto è stato risolto. Insomma, questa prima fase del Metaverso di Adidas sembra essere andata molto bene.