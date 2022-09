Come sta andando Nothing Phone (1)? Le vendite iniziali fanno ben sperare

In seguito alla pubblicazione della nostra recensione di Nothing Phone (1), uscita a luglio 2022, uno dei dubbi più diffusi è stato quello relativo alle vendite. D'altronde, si tratta del primo smartphone della società di Carl Pei e il precedente successo degli auricolari Nothing Ear (1) non può fornire indicazioni particolarmente attendibili.

Risulta quindi interessante approfondire come sta andando Nothing Phone (1). Ebbene, secondo quanto riportato da GSMArena e SlashGear, il dispositivo è riuscito a piazzare oltre 100.000 unità solamente in India nell'arco dei primi 20 giorni di vendita su Flipkart. Per chi non lo sapesse, quest'ultima è una piattaforma e-commerce ben nota all'estero.

L'India è un mercato altamente competitivo e non è dunque semplice vedere il primo smartphone di una società piazzare questi numeri. In parole povere, per Carl Pei e soci si è trattato di una sorta di "buona la prima". A questo punto, molti tra di voi vorranno sapere quante unità sono state vendute nel resto del mondo, ma per il momento non ci sono dati ufficiali in tal senso.

Chiaramente è ancora presto per definire il prodotto un successo, ma è innegabile il fatto che i dati rilasciati a livello ufficiale in questi giorni possano far ben sperare. Nel frattempo, tra gli appassionati non è di certo passato inosservato il nuovo teaser di Nothing, che lascia intendere il lancio di un nuovo prodotto. Cosa riserverà il futuro a Carl Pei e soci? Staremo a vedere.