Come sta andando Threads? Mark Zuckerberg svela gli utenti attivi mensili

Mentre gli appassionati del mondo Tech guardano con interesse al fatturato in crescita di Reality Labs, legato alle attività di Meta relative al Metaverso, Mark Zuckerberg ha reso noti anche altri dettagli interessanti relativi all'andamento dei progetti della sua azienda. Infatti, il CEO ha fatto riferimento ai risultati del social Threads.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, nell'ambito delle earning call di inizio febbraio 2024 con gli investitori, Zuckerberg ha spiegato che il nuovo social network è in forte espansione. Non sono dunque solamente le azioni di Meta ad aver presentato dei dati non di poco conto, come si evince d'altronde anche dal portale ufficiale di Meta.

Il CEO è inoltre entrato maggiormente nel dettaglio: Threads sta facendo registrare 130 milioni di utenti attivi mensili. Sembra insomma che il social network, lanciato dalle nostre parti nella giornata del 14 dicembre 2023, stia continuando ad attirare gli utenti. Stando a Mark Zuckerberg, Threads ha "più persone attive che lo utilizzano oggi rispetto al suo picco di lancio iniziale".

Al netto di questo, rimanendo in ambito social network, potrebbe magari interessarvi approfondire il funzionamento del boost di Instagram su Threads, così come potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla possibilità di tenere traccia dei Mi Piace su Threads.