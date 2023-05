Come andare su Internet senza Smart TV? Ci sono possibilità interessanti

Vi abbiamo già spiegato quale è la differenza tra un televisore e un monitor TV. Alcuni lettori, però, potrebbero ancora possedere un TV di vecchia generazione, privo di funzionalità smart. Se desiderate utilizzare questo dispositivo per collegarvi a internet e alle vostre app di streaming preferite, però, non disperate! Abbiamo alcune soluzioni per voi.

La prima, più semplice e più economica, è quella di collegare il vostro desktop o laptop al TV non-smart e usare quest'ultima come uno schermo secondario per il PC, sfruttando le sue capacità di collegamento al web per accedere a internet, a Netflix, ad Amazon Prime Video ed a Disney+. Per la procedura vi basterà un cavo HDMI, nella maggior parte dei casi: se invece possedete un laptop che non è dotato di una porta HDMI (un Macbook, per esempio), potete pur sempre utilizzare un cavo da USB-C a HDMI.

La seconda soluzione è quella di acquistare un Google Chromecast. Il dispositivo può essere controllato con estrema facilità da smartphone e tablet, e per essere utilizzato richiede semplicemente una connessione alla corrente elettrica e un TV con una porta HDMI. Al momento, sullo Store di Google il Chromecast con Google TV è pure in sconto a 29,99 Euro: un'ottima proposta per rendere smart il vostro TV di vecchia generazione senza spendere troppo!

Altra via è quella di utilizzare la vostra console come centro multimediale collegato al TV. Anche in questo caso, il setup è semplice: collegate la vostra PS5 o Xbox Series X o S (o la vostra PS4 o Xbox One) al TV tramite cavo HDMI e alla corrente mediante l'apposito alimentatore. Connettetevi alla vostra rete Wi-Fi con la console e scaricate le app di Netflix, Prime Video, Disney+ e chi più ne ha più ne metta: il gioco è fatto!

Infine, l'ultimo device che possiamo consigliarvi per rendere smart il vostro televisore è un qualsiasi streaming box come NVIDIA Shield TV. Questi dispositivi vi permettono infatti di connettervi rapidamente al web, di giocare ai giochi disponibili per Android e di riprodurre in streaming sia diversi contenuti multimediali come film e serie TV che alcuni videogiochi. Un'ottima scelta se avete una connessione di rete sufficientemente prestante!