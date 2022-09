Come andava Bill Gates a scuola? Ecco quello che sappiamo

Tra i grandi personaggi del settore tech, molti non brillano per il loro percorso scolastico. Naturalmente esistono delle importanti eccezioni, e abbiamo visto come andava a scuola Jeff Bezos, ma oggi tocca a una vera leggenda della Silicon Valley.

Nato a Seattle nel 1955, Bill Gates è noto ai più per aver fondato Microsoft insieme all'amico Paul Allen nel '75, contribuendo in maniera sostanziale all'evoluzione dell'informatica e della tecnologia, più in generale, oltre a essere considerato tra le personalità più importanti della rivoluzione dei microcomputer.

Sin dalla giovane età mostro una straordinaria attitudine per l'informatica, compilando il suo primo software alla scuola privata di Lakeside, in cui entrò a 13 anni - per l'esattezza, si trattava del gioco tic-tac-toe. Proprio per la sua propensione, venne esonerato dalle lezioni di matematica per coltivare questo interesse.

Più tardi, Gates conobbe Paul Allen e il suo migliore amico, Kent Evans, ma quest'ultimo morì tragicamente durante una scalata ad appena 17 anni, evento che segnò la vita del fondatore di Microsoft per sempre. Tuttavia, questo non impedì al duo di completare un sistema informatizzato per la pianificazione delle lezioni della scuola di Lakeside.

In seguito, Gates e Allen fondarono una compagnia per il monitoraggio del traffico, la Traf-O-Data, si diplomarono.

Iscrittosi ad Harvard nel 1973, qui conobbe un'altra personalità di spicco di Microsoft, Steve Ballmer, ma, mentre quest'ultimo si laureò, Gates decise di ritirarsi dopo appena due anni.

Nonostante tutto, però, Gates può fregiarsi di una laurea honoris causa conferitagli nel 2007 proprio dalla Harvard University.

Se volete sapere qualcos'altro sulla vita e sugli interessi di questo incredibile personaggio, vi suggeriamo di scoprire qual è il telefono preferito di Bill Gates: vi assicuriamo che la risposta vi sorprenderà.