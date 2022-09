Come andava Elon Musk a scuola? La storia del 'ritiro' iniziale

Mentre la questione dell'acquisizione di Twitter da parte di Musk continua a tenere banco, scaviamo un po' nel passato del CEO di SpaceX, andando ad approfondire le informazioni pubbliche disponibili sulla formazione scolastica di Elon Musk.

Ebbene, da quello che ci è dato sapere, dopo aver frequentato la scuola primaria Waterkloof House Preparatory School di Pretoria (Sud Africa), la scuola superiore Bryanston High School di Johannesburg (Sud Africa) ed essersi diplomato alla Pretoria Boys High School (Sud Africa), Musk decise di dare una svolta alla sua vita chiedendo un passaporto canadese mediante sua madre (nata in Canada).

Così facendo, riuscì a immigrare negli Stati Uniti d'America, ma prima dovette frequentare per cinque mesi la University of Pretoria, in modo da evitare di finire nel "mirino" del servizio obbligatorio militare del Sud Africa. L'arrivo in Canada non fu dei più semplici, considerando anche che Musk dovette chiaramente "ritirarsi" per un po' dagli studi.

L'anno che correva era il 1989 e Musk in quel contesto viveva con un cugino di secondo grado nel Saskatchewan (provincia del Canada occidentale). Per un po' di tempo, Musk lavorò saltuariamente in fattoria e segheria. Tuttavia, il "ritiro dagli studi" non durò molto, in quanto nel 1990 Musk entrò alla Queen's University di Kingston, in Ontario, trasferendosi poi pochi anni dopo all'Università della Pennsylvania, in cui conseguì un Bachelor of Science in economia. Musk vanta inoltre un Bachelor of Arts in fisica. Potremmo definirle l'equivalente di due lauree triennali italiane.

In parole povere, Musk è laureato in economia e fisica. Possiamo dunque dire, per quanto lasciano intendere le informazioni disponibili pubblicamente, che sia essenzialmente sempre andato bene a scuola. A un certo punto di mezzo c'era anche un dottorato presso l'Università di Stanford, ma Musk decise di abbandonarlo e puntare a diventare un imprenditore. Il proseguimento della storia è ben noto. Tra l'altro, nel corso degli anni, Musk ha ottenuto lauree honoris causa in Design e Ingegneria aerospaziale.

Per il resto, rimanendo nell'ambito delle grandi figure del mondo tech, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche al nostro approfondimento su come andava Bill Gates a scuola. Spoiler: la laurea c'è, ma è honoris causa. Interessante in ogni caso notare anche come lo stesso Elon Musk non ritenga la laurea indispensabile.