Come andava Jeff Bezos a scuola? Le informazioni disponibili

Delle storie di grandi menti partite dal basso ne sono pieni i libri. Di queste, molte riguardano grandi personalità che, pur arrivando ai vertici della società, hanno vissuto periodi scolastici a dir poco travagliati: Jeff Bezos, nonostante le leggende metropolitane, non fa parte di questo gruppo.

Molto distante da personaggi come Steve Jobs, l'imprenditore statunitense ha da poco passato lo scettro di uomo più ricco del mondo a Elon Musk. Ma com'è andato a scuola?

Come riporta Vanity Fair, il magnate di Jorgensen ha studiato alla Miami Palmetto Senior High School, parte di un progetto di eccellenza del governo, mentre nel 1986 si è laureato in ingegneria elettronica o "Electrical Engineering and Computer Science" alla Princeton University.

Dopo una parentesi nel settore finanziario, poi, nel 1994 il sognatore Jeff Bezos decide di mollare il suo lavoro a Wall Street per dedicarsi al suo progetto personale, una piccola libreria online di nome Cadabra che in seguito diventerà quella che oggi conosciamo come Amazon.

Oltre alla sua incredibile storia in Amazon, che l'ha portato a sfondare i 150 miliardi di dollari, ha anche fondato la compagnia spaziale Blue Origin. Inoltre, in molti non sapranno che nel 2013 Jeff Bezos ha anche acquistato il Washington Post divenendone editore.

