Come andava Mark Zuckerberg a scuola? La storia del creatore di Facebook

La storia di Mark Zuckerberg è sicuramente una delle più ricercate tra quelle dei personaggi più famosi del mondo tech. Ne abbiamo parlato durante la recensione di The Social Network, liberamente ispirato alla sua vita, ma è arrivato il momento di scoprire qualcosa in più.

La programmazione e l'istruzione, nella vita di Zuckerberg, viaggiano in stretta correlazione.

Mark iniziò a scrivere in giovane età. Dei suoi primi anni sappiamo che il padre gli insegnò a usare BASIC, ma ben presto iniziò a frequentare anche lezioni private.

La sua istruzione passa per la Ardsley High School, mentre la sua educazione informatica progredisce in maniera decisamente più spedita, arrivando a frequentare corsi avanzati prima del tempo. I suoi campi preferiti: giochi e piattaforme di comunicazione.

Arrivò a pubblicare un player musicale molto particolare e che, attraverso il machine learning, era in grado di imparare i gusti dell'utente. Il suo nome era Synapse Media Player e ottenne un discreto successo di critica.

Gli anni dell'università, come in molti sapranno, Zuckerberg li passò ad Hardvard, dove iniziò la sua storia recente: Facemash permetteva di votare "il più bello" dell'università; tuttavia, si trattava ancora di un'idea embrionale e il vero lancio di Thefacebook avvenne solo l'anno successivo.

In seguito, Zuckerberg abbandonò l'università per dedicarsi totalmente alla sua visione.

Questo progetto è noto ai più anche per la sua controversa storia legale, poiché alcuni suoi colleghi di Harvard lo accusarono di aver utilizzato la loro idea per la sua piattaforma. Dopo diversi anni, la causa culmino in un accordo tra le parti, con gli avversari che ricevettero una quota in azioni della società.



