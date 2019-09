Ecco come Android 10 utilizza i dati dei vecchi smartphone per ottimizzare quello nuovo

Android 10 è finalmente uscito. Come per ogni major release del robottino verde che si rispetti, il pubblico si è concentrato solamente sulle maggiori novità, come il tema scuro, le gesture e la funzionalità Live Caption. Tuttavia, ci sono anche dei cambiamenti che possono passare inosservati, ma che in realtà migliorano l'esperienza utente.

In particolare, ci riferiamo al cambiamento del modo in cui il sistema operativo mobile di Google gestisce i dati provenienti dai "vecchi" smartphone. Android 10 introduce infatti il "Generational Garbage Collection", che va ad aggiungersi al Garbage Collector (CC) di ART (Android Runtime). In parole povere, il nuovo sistema è in grado di dividere gli oggetti in generazioni.

Facciamo un esempio pratico del funzionamento del sistema di raccolta dati di Google: un utente che dispone di uno smartphone decide di scaricare un'applicazione tramite il Play Store. Una volta che l'utente ha installato quell'app sul suo dispositivo, Google trattiene una serie di dati diagnostici che le consentono di creare una sorta di quadro generale su come viene gestito il software da un determinato hardware. In questo modo, l'azienda di Mountain View può utilizzare questi dati per ottimizzare le applicazioni per i dispositivi simili che verranno lanciati in futuro.

Senza entrare troppo in tecnicismi, l'introduzione del Generational Garbage Collection va a influire nei tempi di avvio delle app, che secondo Google sono migliorati sensibilmente con Android 10. Infatti, i dispositivi con l'ultima versione del robottino verde riescono, ad esempio, ad aprire YouTube in modo più veloce del 21,13% rispetto alla precedente generazione. Insomma, i miglioramenti sono sensibili. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di approfondire tramite il video su ART dedicato agli sviluppatori.