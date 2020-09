Come fanno gli animali a percepire i campi magnetici? Grazie a dei particolari batteri!

Moltissimi animali possono percepire i campi magnetici della Terra e utilizzarli per orientarsi. Lo fanno i cani, così come i salmoni. Questa misteriosa abilità è un senso che è evidente in numerose specie: da mammiferi, uccelli e pesci. Come fanno? Un nuovo studio cerca la risposta.

Le spiegazioni più consolidate sulla rilevazione del campo magnetico da parte degli animali ruotano attorno a due ipotesi centrali. La prima riguarda i crittocromi, una classe di proteine ​​sensibili alla luce e che si ritiene aiutino alcuni animali a vedere i campi magnetici. La seconda ipotesi riguarda la magnetite, in cui ammassi di cristalli di ferro nei corpi degli animali consentono loro di rilevare i campi magnetici.

Nonostante molte ricerche, però, nessuna di queste risposte sembra essere del tutto conclusiva e, come suggeriscono gli autori dello studio, c'è un'altra possibilità: una bussola fatta di microbi. È possibile che gli animali possano rilevare i campi magnetici in modo simbiotico tramite i batteri che vivono al loro interno, in particolare i batteri magnetotattici (MTB). Sì, esistono davvero e sono stati scoperti nel 1960. La loro particolarità è quella di disporsi lungo le linee del campo magnetico terrestre.

Uno studio sulla relazione tra batteri magnetotattici e animali capaci di rilevare il campo magnetico è stato condotto dallo stesso team già nel 2017, ma ricevette aspre critiche a causa della mancanza di prove empiriche. Nel nuovo studio, i ricercatori cercano di affrontare questi problemi, oltre a presentare nuove prove a sostegno della loro teoria.

Il team ha scoperto che i batteri magnetotattici, ritenuti rari, sono in realtà molto più comuni nel microbioma degli animali di quanto pensassimo. La loro presenza è stata "semplicemente" trascurata fino ad ora. Questi batteri, infatti, sembrano essere "onnipresenti negli ambienti acquatici e anaerobici e hanno una distribuzione globale", spiegano gli autori nel loro articolo. Tuttavia, nessuna delle nuove prove conferma direttamente la teoria, ma approfondisce ulteriormente l'argomento.

"L'ipotesi del rilevamento magnetico simbiotico è ancora un'ipotesi", ha dichiarato al Brussels Times uno dei ricercatori, il biologo evoluzionista Yoni Vortman del Tel-Hai Academic College in Israele. "Siamo ora nel bel mezzo della sperimentazione con diverse specie di uccelli".