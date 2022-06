Ecco come Annibale schernì l'esercito siriano, elogiando quello romano

Dubito che chi apra questo articolo non conosca Annibale, tuttavia cercherò di rendere il tutto fruibile anche a chi fa a pugni con la storia da sempre. Siamo attorno gli anni che inaugurano il II secolo a.C. ed è uno dei periodi più bellicosi per Roma. Le potenze protagoniste di questa storia sono tre: Roma, il Regno di Siria e Cartagine.

Annibale è probabilmente il condottiero più grande della storia di Cartagine, quindi, acerrimo nemico di Roma. Il territorio della colonia fenicia si estendeva dall’odierna Spagna, Africa settentrionale e Sicilia, o almeno durante il suo periodo di massimo splendore. I tre luoghi citati dovreste immaginarveli come i vertici di un triangolo la cui area è costituita prevalentemente dal Mar Mediteranno. Una cultura essenzialmente marittima, quindi.

Annibale partecipò alla Seconda guerra punica (i punici sono i cartaginesi), conducendo una fase iniziale del conflitto che presagiva una devastante sconfitta per Roma, ma i capitolini ebbero ancora una volta la meglio. Questa sconfitta, però, non fu abbastanza per emanciparsi dal titolo di più grande condottiero dell’epoca e così fu chiamato a servire l’esercito siriaco di Antioco III.

Il Regno di Siria non è altro che una porzione del territorio della Grande Macedonia di Alessandro. Alla morte del Magno, quest’ultimo si estranea dal contesto collettivo macedone e scolpisce una propria identità. Nel 192 a.C. il re Antioco III, timoroso dell’ingordigia romana, pensò di prepararsi all’imminente conflitto, ponendo a valutazione il proprio esercito ad Annibale.

I soldati siriaci si presentarono con ogni genere di sfarzosità: insegne d’oro e d’argento, elefanti con le torri, selle, collari e falere preziose… Insomma, più che un esercito era una sfilata di moda antica. Il re della Siria chiede così al condottiero e ora consigliere Annibale:

“Che ne dici? Si può, nel complesso, paragonare questo esercito a quello dei romani? Basterà per loro?”.

Il punico scrutò quei manichini di carne, anch’essi assuefatti dal lusso in cui sguazzavano, per poi rispondere in tono di superiorità:

“Basterà, credo davvero che possa bastare, anche se i romani sono molto avidi”.

Aulo Gellio spiega, nelle “Notti attiche”, che Antioco III si aspettava parole di riconoscenza verso il suo esercito da Annibale, ma il cartaginese ha voluto far capire subito che, in realtà, l’esercito del Regno di Siria era una preda perfetta per la furia romana.

[Heinrich Leutemann (1824-1905), Public domain, via Wikimedia Commons]