Come facevano i nostri antenati ad avere una dentatura perfetta?

Quando si osserva un teschio antico, non si può non ammirare la dentatura perfetta. Anni e anni fa non esistevano ancora gli apparecchi e, soprattutto, gli antichi curavano i propri denti con metodi molto particolari.

Al giorno d'oggi la figura del dentista è molto importante, poiché i denti presentano spesso dei problemi; carie, malocclusioni e ascessi sono delle problematiche serie che vanno affrontate in tempo per evitare l'insorgenza di ulteriori patologie.

Nel passato, però, pare che tutti questi problemi non esistessero affatto. I teschi dei nostri antenati più antichi presentano una dentatura perfetta e questo dato ha incuriosito i ricercatori che hanno cercato di dare una valida spiegazione al cambiamento dentale nel corso degli anni.

Si crede che la causa dei problemi riscontrati nel cavo orale, sia proprio un cambiamento della mascella. Questa, con l'andar del tempo, pare si sia ristretta a tal punto da causare un affollamento dei denti, motivo per cui ad oggi molte persone si ritrovano costrette a ricorrere ad interventi ortodontici.

Inoltre, anche il cambiamento della dieta pare abbia influito molto. Ben 12.000 anni fa l'alimentazione era composta da carne e piante selvatiche molto dure, che richiedevano una forza mascellare superiore e una masticazione più lunga.

L'agricoltura, invece, ha portato gli umani ad avere accesso a cibi ben più morbidi. Prodotti a base di cereali e riso, infatti, richiedono meno forza della mascella per essere correttamente masticati. Ad oggi, l'attività mascellare è ancor più limitata poiché gli alimenti molto elaborati e raffinati non richiedono più alcuno sforzo durante il processo di masticazione.

Il cambiamento, dunque, è così importante che i ricercatori si mostrano molto preoccupati in quanto questo restringimento della mascella pare abbia un forte impatto anche sulle vie respiratorie, con conseguenti apnee notturne.

Chissà se il bianco candito e la mancanza di carie nella dentatura dei nostri antenati dipendesse proprio dal modo in cui si lavavano i denti.