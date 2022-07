Ecco come gli antichi curavano i propri denti: non avrai più paura del dentista

Sebbene comprendiamo che andare a un appuntamento dal dentista a volte può alterare la tua routine quotidiana ed economica, è assolutamente necessario se vuoi un sorriso sano.

E, pensala in questo modo: prendersi il tempo per andare a un appuntamento di pulizia di routine è molto meno dispendioso in termini di tempo e denaro rispetto al trattamento riparativo di cui potresti aver bisogno a causa della negligenza.

Sembra abbastanza facile, giusto? Gli appuntamenti dal dentista non sono sempre stati così facili, però. In effetti, alcuni trattamenti dentali nel corso della storia fanno sembrare l'odontoiatria moderna come una passeggiata nel parco.

Le tecniche dentali in passato erano piuttosto raccapriccianti o addirittura sciocche, per non dire altro. Dai un'occhiata ad alcuni dei trattamenti più incredibili utilizzati in passato: