Ecco come un antico romano si orientava con le mappe grazie a questo sito web

Roma non fu costruita in un giorno e neppure tutte le strade che la collegavano ad essa. Poiché il lavoro degli antichi è stato mastodontico, dei ricercatori hanno recentemente ricostruito grazie a un sito web le strade, i passaggi marittimi e le rotte commerciali che collegavano la vasta distesa dell'Impero Romano.

Chiamato ORBIS: The Stanford Geospatial Network Model of the Roman World, il sito web è stato progettato dagli storici della Stanford University e potrete visitarlo cliccando qui. In particolare la mappa raffigura la disposizione del territorio intorno al 200 d.C. alla fine del secolo (proprio durante la massima estensione dell'Impero Romano).

Sul sito web vengono riportati 632 siti romani, inclusi importanti insediamenti urbani o porti marittimi, oltre a 84.631 chilometri di strade e 28.272 chilometri di fiumi e canali navigabili. La ricostruzione è sicuramente incredibile e gli utenti, infatti, possono decidere di intraprendere una varietà di percorsi diversi verso la loro destinazione a seconda che desiderino il viaggio più economico disponibile, il più breve o il più veloce.

Si può persino scegliere il proprio "mezzo", ovvero un asino, un carro o come passeggero in una carrozza. Infine, il sito web prenderà anche in considerazione il tempo e il periodo dell'anno: da Londra in Gran Bretagna ad Alessandria in Egitto, durante il pieno inverno, si impiegheranno 48,4 giorni con il percorso più veloce, ma solo 42,5 giorni in estate.

Mentre, ad esempio, questo viaggio durante l'inverno con le opzioni più economiche disponibili è possibile affrontarlo entro 93,3 giorni... a proposito, ma quale popolo viveva in Italia prima dell'Impero Romano?