Ecco come l'antimateria potrebbe rivoluzionare i viaggi nello spazio

L'antimateria è l'opposto della materia come la conosciamo, con la stessa massa e carica elettrica contraria. Quando materia e antimateria si incontrano, si annullano a vicenda, liberando una quantità enorme di energia. Questo fenomeno ha affascinato gli scienziati e potrebbe essere la risposta per viaggiare nello spazio a velocità mai viste prima.

Potrebbero addirittura esistere universi fatti di antimateria. Ma se è così potente, perché non la stiamo già utilizzando? Il problema è duplice: produzione e contenimento. L'antimateria è estremamente rara e difficile da produrre. Anche se riuscissimo a farlo, dovremmo trovare un modo per contenerla senza che entri in contatto con la materia, altrimenti... boom!

Fino ad ora, il CERN è riuscito a trattenere ant-idrogeno per circa 17 minuti nel 2011, ma solo per scopi di studio. E il costo? Preparatevi a rimanere a bocca aperta: un miliardesimo di grammo di antimateria costa circa 62.500 dollari, rendendola la sostanza più costosa mai creata (altro che l'oro!).

Nonostante queste sfide, l'idea di un veicolo spaziale alimentato ad antimateria non è nuova. La NASA ha proposto un tale concetto nel 1999, sottolineando che un motore di questo tipo avrebbe un'efficienza oltre 200 volte superiore a quella dello Space Shuttle. Prima di poter costruire un prototipo funzionante, ci sono numerosi ostacoli da superare, quindi per ora rimane confinata nei laboratori e nei libri di fantascienza.