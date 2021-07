Come fanno le api a fare il miele? Ecco spiegata l'incredibile magia del processo

Ah le api. Meravigliosi e piccoli insetti che, oltre a fare una sostanza davvero deliziosa, impollinano la maggior parte dei fiori della Terra. Un servizio dal valore inestimabile che, se non ci fosse, cambierebbe totalmente le nostre abitudini alimentari in peggio! A questo proposito: come fanno le api a fare il miele?

Come ben sappiamo tutto inizia dai fiori. Il vegetale produce il "nettare", una sostanza creata dai fiori per incoraggiare gli insetti impollinatori a fargli visita. Il nettare è composto dal 70-80% di acqua con una miscela di tre diversi zuccheri: saccarosio, glucosio e fruttosio. Il resto sono composti chimici che attirano l'ape verso i fiori.

Qui la creatura gialla e nera utilizza la sua proboscide per immagazzinare il nettare all'interno della prima camera del loro stomaco, il proventricolo. All'interno di questa camera entra in gioco un enzima, chiamato invertasi, che scompone il saccarosio in molecole più semplici di glucosio e fruttosio. Non è l'unico enzima presente e ce ne sono altri che aumentano l'acidità del nettare per uccidere i batteri.

Le api sono capaci di trasportare fino a metà del loro peso corporeo e riescono a spingersi perfino a 5 chilometri di distanza dall'alveare. Una volta tornate al loro covo, le api bottinatrici - così chiamati gli esemplari che si occupano di recuperare nettare, polline e perfino acqua - non fanno altro che rigurgitare il nettare.

Adesso tocca alle api operaie: qui il nettare viene passato di bocca in bocca per ridurne i livelli d'acqua, fino al 18%. Una volta arrivato a questa percentuale muffe e batteri non possono più crescere e il nettare diventa miele... che le api operaie ripongono nelle camere di cera. In primavera e all'inizio dell'estate, la colonia di api usa tutto il suo miele per nutrire le larve che, una volta cresciute, saranno utilizzate per raccogliere il nettare per l'inverno.

Per fare un cucchiaino di miele occorrono 12 api. E ricordate: se un'ape dovesse avvicinarvi a voi non uccidetela, aspettate semplicemente che vada via o spostatevi.