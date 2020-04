Ecco come appaiono gli incendi di Chernobyl visti dallo spazio

Le immagini satellitari catturate da Planet Labs, una società americana privata, mostrano gli incendi vicini alla centrale nucleare di Chernobyl direttamente dallo spazio.

Gli incendi sono iniziati nella zona di alienazione di 2500 chilometri quadrati attorno all'impianto. I livelli di radiazione sono aumentati di 16 volte rispetto al normale, sollevando preoccupazioni per la salute e la sicurezza di i vigili del fuoco che hanno l'arduo compito di combattere le fiamme.

Secondo le immagini satellitari, gli incendi si sono scatenati a circa 8 chilometri dalla centrale nucleare vicino alla città fantasma di Pripyat. Nel 2010, la regione ha visto circa 54 incendi in aree contaminate e 300 altrove, secondo un articolo pubblicato su Environmental International nel 2014. Il documento continua a delineare il modo in cui i cambiamenti climatici stanno aumentando le temperature e peggiorando le condizioni di siccità nella regione, creando le condizioni ideali per il diffondersi delle fiamme. Gli attuali incendi di Chernobyl non sono gravi come quelli che hanno recentemente interessato l'Australia, e le preoccupazioni relative al trasporto di radiazioni sono piuttosto basse.

Tuttavia, se in futuro l'area dovesse subire incendi maggiori che coprono un numero compreso tra il 10 e il 100 percento dell'area, "quantità significative" di radiazioni potrebbero migrare verso le comunità dell'Europa centrale e orientale. Urge quindi un controllo costante sul territorio, visto che il riscaldamento del pianeta renderà sempre più comuni incendi di questo tipo.