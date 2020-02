Ecco come appare l'aspetto di una galassia simulata senza la materia oscura

La materia oscura è un'ipotetica componente di materia che, diversamente dalla materia conosciuta, non emetterebbe radiazione elettromagnetica e sarebbe attualmente rilevabile solo in modo indiretto attraverso i suoi effetti gravitazionali. Alcuni ricercatori hanno simulato la formazione di galassie in un Universo senza materia oscura.

Per replicare questo processo sul computer, i ricercatori dell'Università di Bonn e di Strasburgo hanno modificato le leggi di gravità di Newton. Secondo gli addetti ai lavori, i loro presupposti potrebbero risolvere molti misteri della cosmologia moderna. Oggi, i cosmologi ipotizzano che la materia non sia stata distribuita in modo del tutto uniforme dopo il Big Bang. I luoghi più densi hanno attirato più materia dall'ambiente circostante a causa delle loro forze gravitazionali più forti.

Così, durante diversi miliardi di anni, questi accumuli di gas alla fine hanno formato le galassie che vediamo oggi. Un ingrediente importante di questa teoria è la cosiddetta materia oscura. L'uso di questa "costante" spiega anche alcune osservazioni sconcertanti. Ad esempio, le stelle nelle galassie spesso si muovono così velocemente che dovrebbero essere espulse; sembra che ci sia un'ulteriore fonte di gravità nelle galassie che impedisce all'astro di "scappare via": la materia oscura.

Nonostante ciò, non abbiamo alcuna prova diretta dell'esistenza di questa sostanza. "Forse le stesse forze gravitazionali si comportano diversamente da quanto si pensasse in precedenza", spiega il Prof. Pavel Kroupa dell'Istituto Helmholtz. Così, il professor Kroupa, in collaborazione con il Dr. Benoit Famaey, ha simulato una galassia attraverso il modello MOND (MOdified Newtonian Dynamics). Quest'ultima propone una modifica della dinamica newtoniana per spiegare il problema delle curve di rotazione delle galassie a spirale.

Gli scienziati hanno quindi utilizzato questo software per simulare la formazione di stelle e galassie, a partire da una nuvola di gas diverse centinaia di migliaia di anni dopo il Big Bang. "In molti aspetti, i nostri risultati sono notevolmente vicini a ciò che effettivamente osserviamo con i telescopi", spiega Kroupa. "Inoltre, la nostra simulazione ha portato principalmente alla formazione di galassie a disco rotante come la Via Lattea e quasi tutte le altre grandi galassie che conosciamo."

Nella simulazione MOND, tuttavia, fattori come la frequenza delle supernovae e il loro effetto sulla distribuzione della materia nelle galassie difficilmente hanno avuto un ruolo. "La nostra simulazione è solo un primo passo", sottolinea Kroupa. Ad esempio, finora gli scienziati hanno fatto solo ipotesi molto semplici sulla distribuzione originale della materia e sulle condizioni dell'Universo primordiale.