Ecco come appare l'eclissi 'anello di fuoco' dalle varie parti del mondo (e dall'ISS)

Il 26 dicembre la Luna è passata davanti il Sole, formando uno spettacolare anello di fuoco che ha lasciato senza fiato gli spettatori dell'emisfero orientale. L'eclissi, infatti, era visibile solo in alcune parti del mondo.

Conosciuta come eclissi solare anulare, lo spettacolo è iniziato in Arabia Saudita, con la Luna che passava davanti al Sole, ma non copriva completamente il volto della stella. Questa, è stata l'ultima eclissi dell'anno. Ottimo modo per finire il decennio.

"È stata un'esperienza straordinaria", dichiara a Space.com il fotografo Alexander Krivenyshev di WorldTimeZone.com in una email. Anche nello spazio gli astronauti hanno osservato l'ombra del nostro satellite sulla superficie della Terra (che potrete osservare dalla foto in calce alla notizia). "Ecco come appariva l'eclissi solare anulare di oggi (quando la Luna è in linea tra Terra e Sole) dalla Stazione Spaziale", scrive l'astronauta della NASA Jessica Meir in un post su Twitter. "Abbiamo visto l'ombra della Luna sulla Terra in basso, appena sopra l'orizzonte."

Le eclissi solari, come tutti sanno, si verificano quando la Luna passa tra il Sole e la Terra, e possono coprire una parte della nostra stella (eclissi parziale) o tutta (eclissi totale). Nell'eclissi solare anulare, invece, la Luna è nel punto più lontano della sua orbita e il cono d'ombra non giunge fino alla superficie terrestre: quindi il diametro angolare del disco della Luna si mantiene minore di quello solare, producendo quella sorta di "disco di fuoco".



La prossima eclissi solare di questo tipo avverrà il 21 giugno 2020, e sarà visibile in alcune parti dell'Africa, dell'Europa sud-orientale e dell'Asia. Neanche questa volta, quindi, noi italiani potremo osservare questo incredibile fenomeno direttamente.