Ecco come appare l'incredibile congiunzione di Giove e Saturno dalla Luna

Visto un evento così importante e raro, puntare gli occhi su di esso era obbligatorio. Stiamo parlando della Grande Congiunzione di Saturno e Giove che, giorno 21 dicembre, si sono avvicinati come mai in 400 anni. Così, pure dalla Luna si è potuto ammirare questo incredibile spettacolo, grazie al Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA.

In particolare, è stata la Narrow Angle Camera (NAC) della Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) a catturare un'immagine dei due pianeti poche ore dopo il punto di separazione più vicino della coppia. Grazie al dettaglio della foto della sonda orbitante, Giove e Saturno sono facilmente distinguibili l'uno dall'altro.

In effetti, l'immagine fornisce così tanti dettagli che è possibile persino vedere debolmente gli anelli di Saturno. Stessa cosa è stato possibile osservare dal nostro bel pianeta (qui troverete una raccolta con le immagini migliori scattate durante l'evento), perfino con dei semplici telescopi e binocoli non troppo costosi e tecnologici.

Dopo aver scattato l'immagine con la Narrow Angle Camera, si è notato che Giove era circa quattro volte più luminoso di Saturno, quindi la luminosità dell'immagine originale è stata regolata per renderli entrambi ugualmente visibili. Come sempre in calce all'articolo potrete vedere l'immagine originale catturata dalla Lunar Reconnaissance Orbiter Camera.

Giove e Saturno hanno una congiunzione una volta ogni 20 anni, ma i pianeti non sono apparsi così vicini dal 1623.