Ecco come appare il lander della NASA dall'alto: è coperto dalla sabbia

L'agenzia spaziale americana ama osservare Marte dall'alto. Non lo fa soltanto per passione, certo, ma utilizza le immagini satellitari per scrutare il pianeta e scoprire ogni caratteristica "nascosta". Alle volte, però, capita che all'interno delle immagini ci finiscano gli stessi veicoli della NASA.

Proprio recentemente, infatti, il lander InSight Mars del Jet Propulsion Laboratory è stato osservato dall'orbiter HiRISE. Così come potrete vedere anche voi dall'immagine in calce alla notizia, il lander è coperto da tantissima polvere marziana. A gennaio il veicolo spaziale era entrato in modalità provvisoria dopo che la polvere seppellì quasi completamente i suoi pannelli solari.

Da allora, fortunatamente, la produzione di energia si è ripresa. "Il rilevamento a lungo termine dei cambiamenti nei siti, come l'area di atterraggio di InSight, ci dice come faccia la polvere a muoversi intorno a Marte e ci aiuta a capire come si evolve la superficie nel tempo", ha dichiarato venerdì 15 aprile l'Università dell'Arizona (che gestisce l'orbiter).

Attualmente InSight sta producendo quasi la stessa energia di prima della tempesta. I funzionari scientifici si aspettano che continui ad essere operativo almeno fino all'estate (lo stesso periodo in cui il telescopio James Webb dovrebbe essere operativo al 100%). Gli ingegneri sono riusciti a rimuovere un po' di polvere su un singolo pannello, spruzzando della sabbia, ma il lander non ha avuto la fortuna di ricevere una folata di vento per spazzare via la polvere.