Ecco come appare la Stazione Spaziale Internazionale mentre passa davanti al Sole

Attualmente, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si trova a circa 400 chilometri sopra le nostre teste, completando un'orbita intorno al nostro pianeta ogni 90 minuti e viaggiando a una velocità media di 27.600 chilometri all'ora.

La foto in questione (osservabile al meglio in calce all'articolo), è stata scattata dal fotografo Rainee Colacurcio, usando un filtro speciale per l'osservazione del Sole, ha detto Colacurcio a Live Science.

Pubblicata di recente sul blog Astronomy Picture of the Day della NASA, l'immagine è un puzzle di diverse esposizioni del Sole, cucite insieme su Photoshop e altri programmi di editing. Grazie a un sito web (chiamato transit-finder.com), è possibile sapere in anticipo quando la Stazione Spaziale passerà davanti il Sole.

Com'è possibile osservare anche dall'immagine, nella faccia del Sole non appaiono macchie solari visibili. Questo non è dovuto a un ritocco di Photoshop, ma perché la stella è nel mezzo di un minimo solare, ovvero il periodo di minore attività del Sole, che si verifica ogni 11 anni circa. Durante questo periodo, l'attività delle macchie solari e dei flare tende a diminuire, fino a diventare quasi assente per diversi giorni consecutivi.

È infatti prevista un'attività inferiore del normale, l'attuale e il precedente minimo solare non hanno prodotto nessuna macchia solare, ha scritto la NASA, una cosa un po' insolita, che gli scienziati non sanno spiegarsi.