Ecco come appare il telescopio Webb dalla Terra: la foto ripresa dall'Italia

Il James Webb Space Telescope (JWST) è da poco arrivato a destinazione mediante una "manovra di parcheggio spaziale", eseguita perfettamente. In quegli stessi istanti dalla Terra si è tentato di catturare una primissima foto del telescopio. Ecco il risultato.

Nemmeno un po' di pausa per il nostro amato JWST che, dopo un complesso viaggio spaziale di un mese, è stato già paparazzato nella sua nuova dimora "Punto di Lagrange L2", a circa 1.5 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Fotografare un oggetto così piccolo ad una distanza così elevata ha richiesto l'impiego di uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni in ambito astronomico, ed è tutto italiano.

A scattare la foto che trovate in questa news è stato Gianluca Masi mediante il Virtual Telescope Project (VTP), un progetto di sua creazione costituito nel 2006 nei pressi di Roma e che permette un completo controllo remoto, attraverso internet, della gamma di telescopi avanzati di cui è formato.

Per riprendere il minuscolo JWST è stato necessario adoperare la potenza di un telescopio robotizzato PlanetWave da 17 pollici di diametro (circa 43cm) chiamato "Elena". Se non siete pratici del mondo dei telescopi vi assicuriamo che è un diametro davvero considerevole! A tal proposito, qui trovate la nostra guida per neofiti alla scelta del telescopio.

Lo strumento è montato su una complessa montatura robotizzata, che permette movimenti micrometrici e precisi, in modo tale da rendere possibile l'inseguimento di oggetti piccolissimi e sfuggevoli. Dopo circa 5 minuti di esposizione, finalmente la foto ha rilevato un puntino luminoso proprio nella direzione del punto L2: quello è il JWST che si appresta a inaugurare la sua nuova dimora.

Queste immagini possono aiutarci a superare la faticosa attesa che ci separa dalle prime immagini ufficiali dal telescopio Webb: se tutto andrà bene, le sue prime foto arriveranno nell'estate del 2022.

Crediti d'immagine: Gianluca Masi/The Virtual Telescope Project