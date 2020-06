Come potrebbe apparire un mondo distante e simile alla Terra? Un'immagine ce lo mostra

Esistono - senza alcun dubbio alcuno - molti pianeti simili alla Terra nel nostro Universo, e abbiamo molte prove dell'esistenza di questi mondi guardando perfino all'interno della nostra galassia, la Via Lattea. La NASA ha dedicato anni alla ricerca di pianeti simili al nostro e potenzialmente abitabili, ottenendo un vasto elenco pieno di nomi.

Uno di questi esopianeti è Kepler-1649c, che orbita attorno alla stella nana rossa Kepler-1649, lontana circa 300 anni luce dal nostro pianeta. Questi pianeti sono conosciuti, il più delle volte, in base al rilevamento della luce dalla loro stella, che scompare brevemente quando il pianeta passa davanti al corpo celeste.

Recentemente, infatti, la NASA ha pubblicato il rendering del possibile aspetto di Kepler-1649c. Poiché l'esopianeta si trova all'interno della zona abitabile di questa stella, l'acqua sul pianeta è liquida - supponendo che ci sia acqua sull'esopianeta, ovviamente. Questo esopianeta sembra essere il più vicino alla Terra, almeno in termini di temperatura e dimensioni.

L'immagine mostra un paesaggio molto simile a un'area montuosa sulla Terra, con un'ambiente completamente privo di piante, ma con grandi nuvole fluttuanti. Ovviamente, non è ancora noto se l'esopianeta assomigli davvero a questa rappresentazione, poiché la NASA non è ancora in grado di osservare da così vicino. Tuttavia, il suo aspetto - almeno la vista del cielo - potrebbe essere molto simile.