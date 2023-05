Ecco come apparirebbe il relitto del Titanic se tutta l'acqua venisse drenata

Anche dopo più di 100 anni dal suo affondamento il Titanic, che purtroppo sta scomparendo, rimane affascinante. Così recentemente delle scansioni 3D uniche nel loro genere ci mostrano come apparirebbe il relitto della nave se tutta l'acqua venisse drenata. Ovviamente rimuovere tutta l'acqua nella realtà è impossibile, così ci pensa la tecnologia.

Gli scienziati, infatti, non sono d'accordo su alcuni dettagli che circondano l'imbarcazione e per questo motivo le scansioni potrebbero rispondere a tutti i dubbi. "Ci sono ancora domande, domande di base, a cui è necessario rispondere sulla nave", ha dichiarato alla BBC Parks Stephenson, direttore esecutivo dell'USS Kidd Veterans Museum, che ha lavorato persino con il regista di "Titanic" James Cameron.

Come hanno fatto a raggiungere un risultato del genere? La società di mappatura oceanica, Magellan Ltd., ha collaborato con l'Atlantic Productions - che produce documentari - utilizzando telecamere sommergibili telecomandate. Quest'ultime hanno trascorso un totale di oltre 200 ore a esaminare il relitto che si trova sul fondo del Nord Atlantico.

Alla fine sono state raccolte ben 700.000 immagini per il progetto, che i ricercatori hanno messo insieme per ricostruire il modello 3D dettagliato (come quello che potrete vedere in calce alla notizia). "La sua profondità di quasi 4.000 rappresenta una sfida", afferma alla BBC Gerhard Seiffert, il responsabile dei dati Magellan che ha guidato la spedizione "ci sono anche correnti nel sito - e non ci è permesso toccare qualsiasi cosa pur di non danneggiare il relitto."

Mentre la nave scomparirà giorno dopo giorno, questo sarà l'unico modo - tra qualche anno - per osservare il Titanic (a meno che non vogliate pagare 125mila dollari per un tour).