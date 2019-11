Ecco come appariva uno Scozzese vissuto 600 anni fa

E’ stato ricostruito, in maniera digitale, il volto di una persona vissuta circa seicento anni fa usando la nuovissima tecnica della ricostruzione facciale.

Abbiamo visto, in una delle news dei giorni scorsi, come gli scienziati siano riusciti a ricostruire alla perfezione il volto di una guerriera vichinga vissuta intorno all'anno mille usando questa particolare tecnica digitale. La ricostruzione è stata così accurata che gli studiosi hanno scoperto che la donna, in vita, doveva avere una cicatrice sulla fronte, causata, chissà, magari da un combattimento che forse ne ha decretato la morte.

Ma non meno accurata è la ricostruzione di questa persona, un uomo, questa volta, di 46 anni, che è vissuto in Scozia circa seicento anni fa. L’individuo è stato chiamato SK125, un acronimo che sta per Skeleton 125. Sì, perché il suo scheletro si trovava tra altri sessanta scheletri interi e più di quattromila frammenti ossei che, stimano gli archeologi, dovevano appartenere al almeno 381 individui diversi. Tutti questi resti sono stati trovati ad Aberdeen, nel Nord della Scozia, durante i lavori di ristrutturazione della Galleria d’arte.

Ma torniamo al nostro amico SK125. Secondo gli scienziati, questa persona doveva avere un’altezza compresa tra i 159 ed i 166 cm, una altezza, ci spiegano gli scienziati, piuttosto scarsa per gli standard dell’epoca. Secondo gli studi l’uomo aveva un malattia alla bocca che ha lasciato il teschio con pochi denti e tracce di ascessi cronici. Inoltre, il sopraggiungere dell’età non è stata clemente su SK125. Infatti, l’uomo soffriva di una patologia degenerativa delle articolazioni osservata nella parte centrale e nella parte bassa della schiena. Ma ciò che ha sorpreso tutti è che l’uomo non era originario della cittadina di Aberdeen.

Secondo la ricerca, infatti, l’uomo ha vissuto la sua infanzia in un’altra zona della Scozia, forse era originario delle Highlands o delle Ebridi, e che si sia poi trasferito nella cittadina. Questo è solo uno degli esempi di ciò che può fare la tecnologia, ovvero darci cioè la capacità di rivivere e vedere con i nostri occhi chi erano i nostri antenati e come vivevano.