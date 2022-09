Ecco come apparivano i segnali di STOP in passato (non erano rossi)

Quanti di voi si soffermano sullo stop? O meglio, quanti di voi lo rispettano? Può sembrare una domanda scontata e banale, ma spesso e volentieri il segnale ottagonale viene interpretato come un "Stai attento quando sbuchi qui".

È un dato di fatto che, senza questi segnali, ci sarebbero molti più incidenti e ciò era proprio quello che voleva evitare il signor William Phelps Eno, colui che ha inventato il primo segnale di stop. Eno, alla visione di un ingorgo causato da delle carrozze, nella New York City del 1867, studiò un modo per non intasare gli incroci stradali e dare un linguaggio comune ai conducenti, secondo l'American Automobile Association (AAA).

Nel 1900 propose l’idea di introdurre un segnale che imponga di fermarsi ad un determinato incrocio, ma solo 15 anni dopo sarà posizionato il primo stop della storia, lungo una strada di Detroit, nel Michigan. Eno ebbe anche l’idea di creare dei codici stradali e delle rotonde. Tutti questi elementi sono impiegati ancor’oggi, quindi non stiamo parlando di un’impresa da poco.

Come potete ben immaginare, i primi segnali di stop non apparivano come sono oggi e, già all’epoca, erano diversi gli uni dagli altri. Questa mancanza di standardizzazione ha portato a una varietà di segnali di stop che differivano di città in città. Certo, può sembrare qualcosa di simpatico e unico avere un segnale differente per ogni paese, ma era un enorme problema per i viaggiatori.

Nel 1992, l’American Association of State Highway Officials (AAsho) stabilì una forma standard, l'ottagono, per i segnali di stop. In principio erano costituite da lettere nere e fondo giallo, il cui colore era già comunemente associato ad altri segnali di attenzione, data l’elevata visibilità. Non si pensò subito al rosso dato che, in assenza di “tecnologie” catarifrangenti, era difficile da notare di notte, come afferma la Federal Highway Administration (FHA).

[Jean Lucichard/Shutterstock]