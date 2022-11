Come mai la Apple si chiama così? Ecco la storia del suo nome

Mentre tutto il mondo si chiede se la teoria di due sviluppatori che Apple traccerebbe i tap degli utenti nell'App Store sia vera, noi abbiamo deciso di rispondere ad un'altra domanda riguardante la grande azienda con il simbolo della mela. Ossia: perché Steve Jobs ha deciso di chiamare la sua azienda proprio "Apple"?

La risposta ufficiale alla domanda ci arriva direttamente dalla biografia di Walter Isaacson su Jobs, dove il fondatore rivela che il nome gli sia venuto in mente nel corso di una delle sue diete fruttariane. In particolare, pare che l'illuminazione sia arrivata di ritorno da un'azienda agricola.

Nella sua testa, il nome "Apple" appariva a Jobs divertente, vivace e amichevole (sempre secondo quanto riportato nella biografia di Isaacson). Secondo la versione di Steve Wozniak, invece, non si trattava di una vera e propria azienda agricola, ma di una sorta di comune a cui Jobs si riferiva con il nome di "meleto".

Tuttavia, sebbene questa sia la versione ufficiale, negli anni sono nate altre svariate teorie, alcune delle quali davvero molto interessanti. Fra le più gettonate, troviamo quella secondo cui Jobs abbia chiamato la sua azienda in questo modo in memoria di Alan Turing, considerato il creatore del primo computer al mondo. Turing, infatti, sarebbe morto proprio dopo aver mangiato una mela avvelenata.



Altra ancora quella di Newton (forse la più famosa), che secondo la leggenda avrebbe scoperto la gravità proprio guardando una mela cadere da un albero. Ciò che ha portato molti a credere che Newton fosse la causa di tale scelta, è il fatto che in uno dei primi bozzetti non ufficiali del logo di Apple vi fosse rappresentato proprio il celebre fisico. Stando alle fonti, però, il collegamento con Newton sarebbe venuto in mente a Jobs solo dopo aver già individuato il nome.



In ogni caso, se vi piacciono gli aneddoti curiosi riguardanti l'azienda con il simbolo della mela, vi farà piacere sapere che un fan ha costruito un modello di iPhone pieghevole.