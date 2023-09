Come fa Apple a evitare i leak? Emergono le linee guida per Vision Pro

La WWDC 2023 passerà alla storia come l’edizione della conferenza per gli sviluppatori in cui Apple ha presentato il nuovo Vision Pro, un progetto su cui la Mela stava lavorando da tempo e che è emerso solo negli ultimi mesi.

Prossimamente, gli sviluppatori riceveranno i primi kit di sviluppo di Vision Pro, in vista dellancio sul mercato che comunque non è vicino. Per coloro che avranno la possibilità di mettere le mani sul visore però ci sono delle politiche stringenti.

In un documento condiviso dal leaker Mark Gurman infatti vengono spiegate tutte le policy a cui devono sottostare gli sviluppatori e che dovranno impedire che il kit di sviluppo venga messo tra le mani del pubblico (o della concorrenza) o che il visore venga lasciato ovunque.

Innanzitutto, Apple spiega che il kit per sviluppatori di Vision Pro è progettato per consentire di creare e perfezionare le app per visionOS prima che questo sia disponibile all’inizio del 2024. Gli sviluppatori dovranno compilare un modulo di riservatezza. Questi utilizzeranno un’app ad hoc che utilizzando la fotocamera dell’iPhone determinerà le dimensioni della fascia ed altro per consentire a Vision Pro di adattarsi al meglio alla testa. Nel caso in cui gli sviluppatori indossino gli occhiali, dovranno inserire nell’apposito modulo anche la prescrizione medica: in questo caso le lenti di Apple Vision Pro saranno inviate direttamente da Zeiss.

Una volta indossato Vision Pro, non si potrà condividere nessuna informazione: il prodotto essendo non ancora disponibile al pubblico è vincolato da un rigido NDA.

Nel documento si legge che l’utilizzo di Vision Pro deve avvenire in uno “spazio di lavoro privato e sicuro accessibile solo dallo sviluppatore e colleghi autorizzati (ad esempio, in uno spazio completamente chiuso con porte, pavimenti, pareti e soffitto non trasparenti e serrature che possono essere attivate quando il DK è in uso). È necessario assicurarsi che le persone non autorizzate (inclusi familiari, amici, coinquilini o dipendenti domestici) non accedano, visualizzino, maneggino o utilizzino il developer kit”.

Apple inoltre afferma che l’utilizzo deve avvenire sotto la supervisione dello sviluppatore che ne ha fatto richiesta ed il developer kit deve essere protetto da un passcode. Vietato assolutamente lasciarlo incustodito: quando non in uso deve essere spento e conservato nella custodia a chiave in uno spazio protetto a cui non possono accedere tutti.

Inoltre, “il kit di sviluppo non può essere spostato o portato via dal suo indirizzo di spedizione da te o dai tuoi sviluppatori autorizzati senza il previo consenso scritto di Apple”. Se si va in vacanza e si resta lontani dallo spazio di lavoro per più di 10 giorni, è necessario contattare Apple per capire come lasciarlo al sicuro.

Ma non è tutto, perchè Apple utilizzerà un AirTag per tenere traccia dei kit di sviluppo che potrebbero andare persi o rubati.