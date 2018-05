Come l'Apple Watch ha salvato la vita ad una persona che aveva un grave problema al cuore

Delle vicende legate all'Apple Watch e casi clinici, abbiamo più volte parlato su queste pagine. Nella giornata di oggi però ci arriva un'altra storia, pubblica sul South Cina Morning Post.

Il protagonista è un uomo di 76 enne, Gaston D'Aquino, che mentre era seduto in Chiesa ha sentito il suo Apple Watch vibrare per avvisarlo a causa dell'elevata frequenza cardiaca registrata in quel preciso istante.

D'Aquino, a quel punto si è immediatamente recato presso l'ospedale più vicino in quanto aveva letto vicende simili sul web. Recatosi al pronto soccorso, ha detto al medico che l'Apple Watch l'aveva messo in allarme per un'elevata frequenza cardiaca. "Il dottore mi chiese se avvertivo qualche tipo di dolore o mi sentivo male" ha affermato lo stesso, il quale ha anche precisato che in quel momento si sentiva benissimo.

Effettuando l'elettrocardiogramma ed altri test medici, però, si è scoperto che due delle tre principali arterie coronarie erano completamente bloccate, con la terza che lo era per il 90 per cento, il che lo esponeva ad un elevato rischio di attacco cardiaco potenzialmente fatale.

L'aspetto interessante è dato dal fatto che D'Aquino aveva effettuato poco prima una visita cardiologica ed il medico gli aveva prescritto farmaci quotidiani per il diabete, colesterolo alto ed ipertensione, ma mai aveva notato il grave problema

L'Apple Watch, invece, l'ha allertato e si è immediatamente sottoposto ad un intervento di angioplastica, attraverso cui i chirurgi sono stati in grado di ripristinare il corretto funzionamento delle arterie ed il flusso del sangue al cuore impiantando alcuni piccoli stent.

D'Aquino ha inviato lo scorso mese di Aprile anche una mail all'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, raccontando la sua storia ed invitandolo a promuovere l'utilizzo dell'Apple Watch anche per scopi medici e cardiaci, "ho perso un cugino due settimane fa per un attacco al cuore, e se avesse avuto un Apple Watch, avrebbe potuto avere la stessa opportunità che ho avuto io".

Cook si è detto felice per il lieto fine della storia clinica di D'Aquino e gli ha augurato buona guarigione.