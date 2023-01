Come aprire file PDF su smartphone Android? È davvero semplice

Gli smartphone Android a volte possono diventare difficili da utilizzare, specialmente se non si ha molta dimestichezza con la tecnologia. Dopo avere visto come trovare facilmente un’app sul vostro telefono, è il momento di vedere come aprire un file PDF su smartphone Android.

Gestire i documenti PDF sul proprio dispositivo mobile a volte può essere una seccatura, specie se si utilizzano modelli piuttosto vecchi che non hanno accesso alle ultime novità del sistema operativo utilizzato.

Nei più moderni smartphone del robottino verde è infatti facilissimo aprire un file PDF: una volta scaricato basta premere sulla voce dedicata nella barra delle notifiche per visualizzare le varie opzioni a disposizione, tra cui il Visualizzatore PDF di Google pre-installato su tutti gli smartphone Android rilasciati negli ultimi anni. Se non trovate il file tra le notifiche, bisogna utilizzare delle applicazioni di gestione dei file come Google Files, accedere alla sezione Download e cercare il PDF scaricato.

Un’altra alternativa è il visualizzatore di PDF in dotazione a Google Drive, anch’esso disponibile come possibile opzione predefinita in ogni telefono Android. Se però non si dispone di nessuna tra queste due app, o se si preferisce un software più avanzato, bisogna aprire il Google Play Store e cercare un servizio compatibile.

A spiccare su tutti è certamente Adobe Acrobat Reader, applicazione accessibile su smartphone con Android 7.0 e versioni successive che permette anche di modificare i documenti PDF, sia nel testo che nelle immagini; convertire fotografie in PDF e viceversa; creare nuovi PDF; combinare più file con questo formato; o ancora, porre la propria firma digitale sul documento.

Naturalmente potete cercare alternative di vostro gradimento, ma Adobe Acrobat Reader resta a oggi la soluzione migliore a costo zero, sebbene certe funzionalità siano accessibili soltanto dopo avere pagato l’abbonamento Adobe.