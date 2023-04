Come si fa ad aprire un file RAR su Mac? È semplicissimo!

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle feature di base dei Mac e di macOS, il loro sistema operativo. Dopo aver scoperto come sottolineare i file PDF su Mac grazie all'app Anteprima, oggi vi spieghiamo come fare per portare a termine un'altra semplice operazione, ovvero l'apertura di un file RAR su macOS.

A differenza dei file ZIP, che possono essere decompressi semplicemente con un doppio click nel Finder di macOS, per i file RAR occorre una procedura leggermente più complessa: essi, d'altro canto, hanno un livello di compressione maggiore rispetto agli archivi ZIP, e sono perfetti per trasferire un gran numero di documenti (o dei file molto pesanti) da un device all'altro.

Su Windows, la scelta di default per l'apertura dei file RAR è WinRAR, che però su macOS non esiste. Gli utenti Mac più navigati, però, sapranno certamente che l'app The Unarchiver è perfetta per i file RAR e per l'estrazione di tutti gli archivi in generale, compresi i già citati file ZIP, i file 7-ZIP, i TAR e i GZIP. L'applicazione può facilmente essere scaricata dal Mac App Store, e pesa solo 15 MB.

Per decomprimere un file RAR su Mac, dovrete eseguire alcuni semplici step: innanzitutto, aprite l'app Unarchiver e selezionate "RAR Archive" nella barra "Archive Formats". Poi, cliccate sul pulsante "Estrai" (o "Extraction" in inglese) e selezionate la cartella dove volete che i documenti presenti nell'archivio vengano estratti. Fatto ciò, vi basterà effettuare un doppio click sul file RAR sul vostro Mac e l'intero archivio verrà immediatamente estratto nella cartella di destinazione. Altrimenti, potete ottenere lo stesso risultato cliccando con il testo destro sul file, poi su "Apri con", e infine su "The Unarchiver".

Sfortunatamente, The Unarchiver non può creare archivi RAR, ZIP o in altri formati: l'app si limita infatti all'estrazione di documenti da cartelle compresse. Se invece volete comprimere dei file da inviare, la cosa migliore da fare è utilizzare la versione di prova gratuita di WinZip su Mac.