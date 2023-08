Come aprire i file RAR su Windows? Non è mai stato così semplice

Già a maggio 2023 si era parlato dell'arrivo del supporto nativo ai file RAR per Windows 11 e ormai ci siamo. Ecco, dunque, come e con quali versioni dell'OS di Microsoft si può già fare.

Fra tutte le novità del 2023, il supporto nativo a vari formati di compressione è certamente una delle più importanti e a lungo attese dai fan. Annunciato al Microsoft Build 2023, non sarà introdotto il supporto al solo formato RAR, bensì a una moltitudine di altri tipi di file compressi, ovvero:

.tar

.tar.gz

.tar.bz2

.tar.zst

.tar.xz

.tgz

.tbz2

.tzst

.txz

.rar

.7z

Per estrarre nativamente questi file senza l'uso di WinRAR o 7-Zip non dovrete fare altro che assicurarvi di aver aggiornato il vostro PC all'ultima versione disponibile di Windows 11. Dopodiché, dopo aver scaricato un file tra quelli elencati, selezionatelo in Esplora File e vi comparirà il comando rapido per l'estrazione. Potrete anche evocarlo con un clic del tasto destro del mouse e questo farà partire la procedura di estrazione in un'apposita cartella da voi selezionata.

Si tratta di un metodo eccezionalmente più immediato rispetto alla necessità di dover scaricare uno strumento ad hoc per il controllo degli archivi. Tuttavia, è chiaro che il supporto nativo rende più semplice l'operazione di estrazione di un archivio ma è estremamente più limitante di uno strumento dedicato per la gestione degli stessi.

Se desiderate scoprire come farlo su smartphone, ecco come estrarre i file RAR su Android.