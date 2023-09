Come archiviare le email su Outlook per liberare spazio? Ci sono più modi

Siete dei fanatici dell'ordine nella casella mail? Dopo aver scoperto come impostare il tema scuro su Outlook, dunque, potreste voler imparare ad archiviare le vecchie mail di Outlook, in modo da mantenere la vostra posta in arrivo quanto più ordinata possibile e da ridurre il peso dei messaggi immagazzinati nella vostra casella mail.

Il modo più semplice per archiviare delle mail in Outlook 365 è quello di aprire l'app per desktop del provider di posta elettronica e, da qui, recarvi su File, quindi su Strumenti e, infine, su "Ripulisci vecchi messaggi". Dopo aver cliccato su questa opzione nel menu a tendina, vi basterà selezionare "Archivia questa cartella e tutte le sottocartelle", per poi selezionare le mail da archiviare una per una o, per risparmiare tempo, con un solo click dopo averle inserite in una apposita cartella.

Se invece volete archiviare automaticamente i vecchi messaggi di Outlook, i colleghi di MSPowerUser hanno lo strumento che fa per voi. Sempre dall'app desktop di Outlook, create una nuova cartella, nella quale inserirete di tanto in tanto la posta che desiderate archiviare. Se invece volete che tutti i vostri messaggi vengano archiviati automaticamente, per questa guida userete semplicemente il folder Posta in arrivo, senza crearne uno nuovo.

Aprite dunque l'app e cliccate su File, poi su Opzioni e infine su Avanzate. Qui, troverete l'opzione "Impostazioni Archivio Automatico", o "Auto-Archive Settings" in inglese. Cliccateci e, nel menù a comparsa che vi si aprirà, spuntate la casella "esegui archiviazione automatica ogni 30 giorni". In questo modo, tutti i messaggi presenti nella cartella selezionata in precedenza verrano archiviati in automatico periodicamente. Potete anche impostare un numero diverso di giorni tra un'archiviazione e l'altra!