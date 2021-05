Come ascoltare un messaggio vocale di Whatsapp prima di inviarlo? Ecco il trucco

I messaggi vocali sono ormai da qualche anno il metodo più utilizzato per parlare con gli amici su Whatsapp, dal momento che forniscono immediatezza di conversazione. Tuttavia, non tutti sapranno che c'è un "trucco" per poter ascoltare i messaggi prima di inviarli.

Mentre si parla da tempo della possibile introduzione di un pulsante per ascoltare un'anteprima dei messaggi vocali prima di inviarlo, molti utenti hanno scoperto uno stratagemma particolare che, di fatto, consente di fare la stessa cosa.

La conditio sine qua non per accedere all'anteprima è di registrare un messaggio vocale attraverso il "lucchetto" che non obbliga l'utente a tenere premuto il pulsante dedicato: per fare ciò basta cliccare sul tasto di registrazione e quindi effettuare uno swipe verso l'alto. In questo modo si potrà registrare tenendo il dito "libero".

Quando avete concluso il messaggio, non dovrete fare altro che uscire dall'applicazione. Riaprendola, e tornando nella chat in questione, si ritroverà il messaggio vocale "in sospeso" con tanto di tasto play alla destra che se cliccato permette di ottenere un'anteprima a ridosso dell'invio.

Insomma, si tratta di un trucco senza dubbio utile, ma la speranza di tutti è che Whatsapp a stretto giro di orologio provveda ad integrare la feature senza costringere gli utenti ad incappare in questi espedienti che non sono molto comodi.

Ricordiamo che dallo scorso 15 Maggio è entrata in vigore la nuova policy della privacy di Whatsapp.