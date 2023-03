Come ascoltare la musica di YouTube in background? C'è la feature Xiaomi

Dopo aver scoperto come funzionano i loop su YouTube, torniamo a passare in rassegna le varie possibilità offerte dalla popolare piattaforma di intrattenimento ma anche dal sistema operativo Android.

Non tutti sapranno, infatti, che al netto della comodità offerta dall'app ufficiale con abbonamento Premium, una delle migliori comodità di questa sottoscrizione può essere sfruttata anche senza attivarlo.

Stiamo parlando proprio della possibilità di riprodurre i video in background, possibilmente a schermo spento per poter massimizzare il risparmio energetico.

Ebbene, se avete un dispositivo Xiaomi, Redmi o POCO la questione non potrebbe essere più semplice (ne abbiamo parlato anche nella recensione di POCO X5 Pro 5G): vi basterà, infatti, andare nelle Impostazioni dello smartphone e scorrete fino alle Funzionalità Speciali. A questo punto attivate l'opzione Strumenti Video e, successivamente, dalla voce Gestisci le app video aggiungete YouTube a quelle abilitate.

A questo punto, quando tornerete nell'app ufficiale di YouTube, espandendo il menu laterale con uno swipe potrete attivare la comoda funzione relativa alla riproduzione audio a schermo spento e il gioco è fatto.

Oltre a questa specifica opzione, anche gli altri dispositivi Android possono in qualche modo ottenere tale "feature" in un modo leggermente più elaborato, ovvero navigando sul sito web di YouTube attraverso un browser che supporta la riproduzione in background. Le vostre migliori opzioni, in tal senso, sono i browser Vivaldi, Firefox e Opera, tutti e tre abilitati per la riproduzione in background dell'audio dei vostri video.