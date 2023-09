Come ascoltare Twitch in background? L'opzione che ricorda i podcast

In seguito alla discussione in merito a ciò che possono e non possono fare gli utenti bannati da Twitch, è giunto il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine alla popolare piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon. Potreste infatti non aver notato l'opzione che consente di ascoltare Twitch in background.

Sì, avete capito bene: al netto del Picture-in-picture, ovvero la possibilità di guardare i contenuti di Twitch su una finestra flottante mentre si utilizzano altre app, c'è proprio la possibilità di spegnere lo schermo mentre si ascoltano live e repliche. Si tratta insomma di una funzione che può farvi risparmiare sia in termini di dati mobili che a livello di autonomia.

Questo potrebbe interessarvi, ad esempio, se siete soliti ascoltare live e repliche Just Chatting in cui semplicemente si discute del più e del meno. Un po' come se si trattasse di un podcast, insomma. Non sembra quindi essere un caso che Twitch abbia deciso di rilasciare questa funzionalità per l'applicazione legata ai dispositivi mobili.

Per usufruire della funzione, vi basta dunque avviare l'app di Twitch, ad esempio quella scaricabile dal Play Store per Android, facendo successivamente tap sull'icona dell'account, collocata in alto a sinistra. Una volta fatto ciò, potrete premere prima sulla voce "Impostazioni account" e poi su quella "Preferenze". Così facendo, noterete la comparsa a schermo dell'opzione "Continua la riproduzione audio quando l'app è in background", che di default è impostata su "Mai".

Potete dunque scegliere tra "Cuffie/altoparlante" e "Sempre". Potrebbe inoltre interessarvi disattivare invece l'opzione "Visualizza automaticamente il lettore in una nuova finestra", così da non avere il Picture-in-picture e lasciare invece all'app funzionare effettivamente in background. Una volta modificate queste opzioni, potrete provare ad avviare una diretta streaming qualsiasi, andando poi a premere il tasto di ritorno alla Home, nonché a spegnere lo schermo.

Al netto di questo, se volete essere sicuri di risparmiare traffico dati, potete eventualmente fare tap sull'icona dell'ingranaggio che compare nel player della diretta coinvolta, selezionando successivamente la voce "Solo audio". Insomma, esistono vari modi per personalizzare l'esperienza offerta da Twitch.