Come si fa ad ascoltare YouTube in background? Il 'trucco' della community

Se avete letto la nostra guida alle differenze tra YouTube e YouTube Premium, saprete certamente che il servizio a pagamento vi permette di continuare a guardare i video dopo aver chiuso l'app di YouTube su smartphone e tablet, utilizzando la modalità picture-in-picture che invece è preclusa agli utenti non paganti.

Se avete un iPhone, però, c'è un interessante trucco per attivare gli audio di YouTube in background senza possedere una sottoscrizione attiva a YouTube Premium. Il sistema non richiede nessuna app terze parti o procedure troppo particolari: vi basterà infatti utilizzare il browser del vostro smartphone. Vediamo come fare.

Aprite l'app di Safari sul vostro iPhone e recatevi sul sito web di YouTube. Se il sito web vi reindirizza in automatico all'app di YouTube installata sul vostro telefono, disinstallatela e provate ad eseguire di nuovo la procedura. Fatto ciò, cercate il video che desiderate riprodurre e, una volta trovato, avviate la riproduzione. Successivamente, Cliccate sull'icona "aA" nella barra dell'URL.

Si aprirà il classico sottomenu a tendina del browser, da cui dovrete selezionare l'opzione "richiedi sito web desktop" per la pagina su cui vi trovate. Verrà dunque ricaricata la pagina, che ora vi mostrerà YouTube come se vi trovaste da desktop. Ora, fate ripartire il video e chiudete il browser. L'audio, ovviamente, si interromperà. Tuttavia, aprendo il centro di controllo sul vostro iPhone, vedrete comparire un box come quello che indica i brani in riproduzione su Spotify o Apple Music. Cliccando il pulsante "play", l'audio del video YouTube ripartirà in background, mentre eseguite altre operazioni sullo smartphone.

Ovviamente, non potrete vedere il video vero e proprio, ma solo sentire l'audio collegato a quest'ultimo: questa procedura, dunque, potrebbe non essere adatta a tutti gli utenti, ma solo a chi utilizza YouTube come "sottofondo" durante le sue attività di tutti i giorni o come applicazione per i podcast.