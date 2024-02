Come associare i dispositivi Casa Intelligente ad Alexa? Non è difficile da

Dopo aver visto come creare una routine con Alexa, torniamo a parlare di casa smart per affrontare un'altra tematica particolarmente importante: come connettere dispositivi Casa Intelligente compatibili ad Alexa?

I dispositivi supportati possono essere collegati al nostro ambiente domestico smart per essere poi controllati con la voce oppure automatizzati tramite le comode routine.

Stiamo parlando di device di ogni tipo, dalle telecamere di sicurezza alle lampadine smart, passando per i termostati connessi e intelligenti: una miriade di "plugin" fisici per rendere ancora più confortevole la nostra casa. Per connetterli ad Alexa, dovrete prima di tutto assicurarvi di avere installato l'app Alexa e di aver configurato la vostra casa.

A questo punto, aprite l'applicazione sul vostro smartphone e scegliete la sezione Dispositivi. Aguzzate la vista e toccate il comando "+", dopodiché Aggiungi dispositivo. Vi apparirà una lista di device potenzialmente compatibili con Alexa: scorrete fino a trovare la categoria o il tipo di dispositivo da collegare.

A questo punto scegliete la marca seguite le istruzioni a schermo per completare la procedura. Attenzione però: alcuni dispositivi smart possono essere configurati solo installando la relativa Skill, ma questo particolare vi verrà comunicato dal produttore stesso nel libretto di istruzioni dell'oggetto, che al termine della procedura di configurazione vi suggerirà di aggiungerlo ad Alexa sfruttando proprio questa tecnologia.