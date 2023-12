Come associare uno schermo esterno al MacBook? Le opzioni lato macOS

Dopo che macOS Sonoma 14.2.1 ha corretto un grave bug nell'app di Condivisione Schermo dei Mac e Macbook, vi spieghiamo oggi come fare per associare uno schermo esterno al vostro PC Apple, in modo da far comparire i contenuti del suo display anche sul pannello secondario.

Per la verità, i Macbook si connettono in automatico agli schermi secondari una volta che rilevano un display esterno: la procedura è dunque semplicissima, perché dovrete solo collegare via HDMI o USB-C il vostro monitor al laptop (o ad un adattatore esterno) e quest'ultimo ci penserà da solo ad effettuare il mirroring o l'estensione della Scrivania sul nuovo schermo.

Lo stesso discorso vale se volete utilizzare il vostro Macbook come un desktop: una volta che il portatile sarà collegato ad uno schermo esterno, ad una tastiera e ad un trackpad o ad un mouse wireless, infatti, potrete semplicemente chiudere il laptop e usarlo al pari di un desktop, mentre l'intera Scrivania passerà sul monitor collegato. Riaprendo il Macbook, invece, avrete una vera e propria configurazione multimonitor, che potrete usare sia in mirroring dello schermo principale (quello del Macbook) su quello secondario (il monitor esterno) sia per l'estensione della Scrivania sui due display.

Se però utilizzate una configurazione con più schermi, dovete sapere che c'è un'opzione poco conosciuta di macOS che vi aiuta ad organizzarli in automatico. Aprendo le Impostazioni di Sistema del Macbook, nella sezione "Schermo", vedrete una rappresentazione grafica dei display connessi al vostro dispositivo: da qui potrete anche effettuare il mirroring o l'estensione del vostro schermo su qualsiasi altro Mac o dispositivo supportato connesso alla medesima rete.

Dopo aver connesso uno schermo esterno al vostro Mac, però, potete recarvi in questa tab delle Impostazioni per impostare lo "schermo principale" del PC, ovvero lo schermo primario, sul quale troverete la barra dei menu e la barra di sistema del Mac, nonché il dock delle app. Per esempio, se usate sempre il vostro Macbook in versione "desktop", potrebbe risultare conveniente selezionare il vostro monitor esterno come schermo principale!



Non solo: in questa tab potete anche organizzare la posizione dei vostri schermi, in modo che si trovino esattamente come sono posizionati sulla vostra scrivania e che possiate passare con il mouse da uno all'altro in maniera estremamente naturale. Semplice, no? Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alla modifica delle app di startup su macOS Sonoma.