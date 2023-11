Come associare WhatsApp all'indirizzo e-mail? Adesso si può fare

Dell'arrivo della verifica tramite email su Whatsapp ve ne abbiamo parlato solo poche ore fa, ma ora è giunto il momento di approfondire meglio la nuova funzionalità di sicurezza in arrivo sul servizio di messaggistica di Meta. Dunque, come si fa ad associare Whatsapp al proprio indirizzo mail? Ecco tutta la procedura.

Partiamo dicendovi che l'associazione di Whatsapp all'indirizzo mail è al momento una funzione riservata a pochi (pochissimi) utenti: essa, infatti è disponibile solo agli iscritti al programma beta di Whatsapp su Android. Se avete uno smartphone di Google e avete attivato gli aggiornamenti beta, insomma, potreste essere tra i fortunati che hanno ricevuto la nuova feature. Per tutti gli altri, invece, ci sarà da aspettare.

Per verificare di essere tra i fortunati, vi basterà aprire l'app di Whatsapp e recarvi nella sezione "Account" del software. Qui, dovreste trovare la sotto-sezione "Indirizzo email". Cliccandoci, si aprirà un menu in cui potrete aggiungere la vostra mail all'account, insieme al numero di telefono: quest'ultima non sarà visibile ai vostri contatti, ma vi tornerà utile quando vorrete accedere alle vostre chat.

Meta ha già spiegato che l'indirizzo mail non diventerà lo strumento di accesso principale a Whatsapp (che invece resterà il numero di telefono), ma servirà per recuperare l'account in alcuni casi ben precisi, come per esempio in caso di smarrimento della SIM o di furto dello smartphone. Al contempo, il collegamento di un indirizzo mail a Whatsapp potrebbe anche essere usato per l'invio di codici di verifica tramite la posta elettronica, aumentando così la sicurezza del servizio.

Per il momento, ovviamente, l'associazione dell'indirizzo mail a Whatsapp ha delle funzionalità limitate, se non altro perché il nuovo sistema di login è disponibile solo per gli utenti che hanno installato la beta 2.23.24.10 del servizio di messaggistica. Il rollout più ampio della feature, però, è previsto da Menlo Park per i prossimi mesi.