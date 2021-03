Come fanno gli astronauti ad andare in bagno nello spazio?

Ci sono persone che non riescono ad andare in bagno se si trovano fuori casa, non sentendosi a loro agio. Questo stesso discorso non possono farlo gli astronauti, poiché ovviamente si trovano a centinaia di chilometri sopra casa loro. Come fanno, quindi, quando agli astronauti "scappa" nello spazio?

Nel 1961, Alan Shepard divenne il primo americano nello spazio. Il suo viaggio doveva essere molto breve, e per questo motivo la sua navicella era sprovvista di bagno. Tuttavia, poiché ci fu un ritardo di oltre tre ore, l'astronauta dovette trattenersi la pipì, fino a quando il controllo della missione concluse che Shepard poteva espellere i suoi bisogni... all'interno della tuta stessa.

Una toilette venne progettata nel 2000 per la Stazione Spaziale Internazionale, ma era molto scomoda per le donne, visto che si doveva utilizzare in piedi. Per altri bisogni in cui si ci doveva sedere per forza, venivano utilizzate delle cinghie per attaccarsi alla "tazza". Questo metodo, però, era scomodo e, inoltre, tenere pulito era impossibile.

La svolta venne nel 2018, quando la NASA spese 23 milioni di dollari per la costruzione di un bagno nuovo e migliorato per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. La toilette in questione è molto più comoda della precedente e permette sia a donne che uomini di utilizzarla senza alcuna difficoltà. Inoltre, questa toilette inizia ad aspirare non appena il coperchio viene sollevato, così da evitare "allontanamenti" indesiderati e per la puzza.