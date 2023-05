Come fanno gli astronauti a non rimanere abbagliati dal sole?

Gli astronauti che galleggiano nel cosmo si trovano spesso a fare i conti con situazioni che difficilmente possiamo comprendere, come ad esempio la necessità di proteggersi dai raggi solari. La luce del Sole può essere molto pericolosa per i cosmonauti; tuttavia, ci sono diverse tecniche per ovviare il problema.

La prima e obbligatoria misura di sicurezza è quella rappresentata dalle visiere dei loro caschi: esse sono in grado di proteggere gli occhi degli astronauti dalla luce solare intensa. Sono realizzate con materiali molto particolari (come il policarbonato, ad esempio) e per questo sono in grado di filtrare i raggi del Sole e, di conseguenza, ridurre l’intensità della luce.

Caso differente, invece, è quello dello stanziamento perdurato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) oppure durante le attività extraveicolari (EVA): gli astronauti utilizzano degli occhiali da sole speciali, realizzati con lenti polarizzate che migliorano la visibilità e riducono l’abbagliamento. Sono anche utilizzati per attività fuori dalla stazione spaziale, come le cosiddette “passeggiate spaziali”.

Anche le tute sono dotate di un sistema di sicurezza che fa fronte ai raggi solari, non a caso sono scure. Esse, infatti, sono in grado di assorbire la luce del Sole e di ridurne l’intensità. Siffatte tute sono largamente utilizzate durante le attività fuori dalla stazione, quando i cosmonauti sono a contatto diretto con la nostra stella più grande.

Inoltre, persino strutture come la Stazione Spaziale Internazionale hanno provveduto ad ovviare al problema. Grazie a dei schermi solari, non solo gli astronauti sono al sicuro, ma anche le delicate attrezzature elettroniche presenti a bordo.

Insomma, tutto il mondo non continuerebbe a mandare uomini e donne nello spazio, se prima non si fosse trovata una soluzione a queste necessità.